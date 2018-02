Gemeenten die samenwerken, het levert maar weinig op

video 'Prachtige' opkomst langs de route in 't Kielegat

12 februari BREDA - De Grote optocht van 't Kielegat trok op het hoogtepunt, maandagmiddag rond half drie, pakweg 100.000 kijkers aan de route. Dat is de inschatting van Rob Knobel, voorzitter commissie optochten van de stichting Bredase Carnaval Viering (BCV). ,,Daar zijn we heel tevreden mee. Prachtig. Dat is bovengemiddeld.''