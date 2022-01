Gemeentelijke fusies hebben ook hun grenzen

COLUMN Ik denk dat de vorming van één grote Drechtstad uiteinde­lijk onvermijde­lijk is

Slecht nieuws: we zijn gezakt in een eh... malle hitparade. Dankzij de meest recente gemeentelijke herindelingen (vorig jaar moesten onder andere Spaarnwoude, Ferwerderadiel, Onderbanken, Ten Boer en Haarlemmerliede er aan geloven) is Dordrecht op de ‘ranglijst van Nederlandse steden qua inwonertal’ namelijk een plaatsje gedaald.

