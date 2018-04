Gemeentegids Breda verschijnt niet meer

BREDA - Er komt in Breda geen nieuwe gemeentegids meer. Dat melden burgemeester en wethouders. Zij vinden de service die Breda tot 2015 aan de burgers verleende, geen taak meer van de gemeente. Alle informatie die de gids bood is via internet namelijk prima op te zoeken voor wie er behoefte aan heeft.

Tot 2013 was er een papieren en tot 2015 een digitale gemeentegids van Breda. Inwoners konden er informatie vinden over tal van maatschappelijke, politieke, culturele, sportieve en gemeentelijke organisaties. Lange tijd was de gids het middel om bijvoorbeeld snel contactgegevens te zoeken van een zorgverlener, wijkraad of sportclub.

Update

Sinds 2015 is de informatie in de digitale gids niet ververst. Tot ergernis van de Bredase SP. Die stelde in een reeks vragen aan het college dat de gemeentegids een update verdient. Volgens die partij is hij nog steeds van waarde voor veel Bredanaars.

Dat betwijfelen b en w. Zij melden dat via zoekmachines als Google op internet veel betere en actuele informatie over Bredase organisaties en diensten is te vinden dan de gemeentegids kan bieden. Die zoekmachines verwijzen meestal direct naar de eigen website van zo'n organisatie. De directe bron dus.

Behoefte

Een aparte gemeentegids is overbodig, denkt het college. Neem het feit dat de digitale gids van 2015 op papier was op te vragen. Dat zo weinig mensen dat deden, bewijst volgens het college dat er geen behoefte is aan de gids.