Gemeente Zundert helpt Jerry toch aan andere woning

,,Mijn cliënt is er met de gemeente in geslaagd een andere woning te vinden'', zegt de advocaat van Proost, mr. Frank Boomaars. De raadsman wil niet ingaan op de aard van de hulp die de gemeente bood. ,,Hij heeft moeten tekenen om daarover niets naar buiten te brengen.''

Proost spande twee maanden geleden een kort geding aan nadat hij te horen had gekregen dat het veld waarop hij met zijn vriendin in een stacaravan woonde, binnen een paar dagen ontruimd zou worden.

Kritisch ondervraagd

Proost dacht dat hij voor een verhuizing een jaar de tijd kreeg. De gemeente had dat in een eerdere brief gesuggereerd. Ook ging hij ervan uit dat hem hulp werd geboden bij het zoeken naar huisvesting. In diezelfde brief werd namelijk gesproken van het begeleiden naar een 'passende oplossing'. Tijdens de zitting werd de gemeente zeer kritisch door de rechter ondervraagd waarna Zundert Proost het aanbod deed om alsnog met hem in overleg te gaan.