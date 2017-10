Gemeente zoekt naar drugsafval bij Galderse Meren vanwege zieke honden

Laura Keun van Woefenzo Hondenuitlaatservice sprak twee van die toezichthouders tijdens en uitlaatronde en deelde een waarschuwing op Facebook. Die post gaat hard: in minder dan een dag tijd werd het bericht al ruim 800 keer gedeeld. Veel mensen reageren en waarschuwen hondenbezitters die regelmatig in het gebied wandelen.

Zieke honden

Er zijn twee gevallen bekend van hondjes die de afgelopen week ziek zijn geworden, maar wat er precies is gebeurd is onduidelijk. Een hondeneigenaresse vertelt dat haar hondje na een wandeling twee dagen flink moest overgeven en diarree had, maar ze weet niet zeker of dat door de wandeling bij de Galderse Meren komt. Zelf heeft ze daar in de buurt geen afval gezien.