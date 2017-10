Gemeente zoekt mee naar locatie voor Outdoor Brabant

Anita Lussenburg van Outdoor Brabant legt uit: ,,De gemeente steunde ons al wel, maar we waren als organisatie zelf op zoek. Nu gaat de gemeente actief meedenken. En dat is heel fijn. Zij weten precies wat er beschikbaar is.''

En die ondersteuning kan de organisatie goed gebruiken. Lussenburg: ,,De drie locaties die we in beeld hadden, zijn na een haalbaarheidsonderzoek afgevallen. Zo bleek het terrein op Breepark niet geschikt voor onze sport.''

Prinsenhoeve afgekeurd

En als de organisatie een stek vindt, is het nog de vraag of het evenement daar in 2018 al kan plaatsvinden. ,,Dat ligt echt aan het terrein. Alles tijdelijk opbouwen, dat kunstje kennen we. Maar het kan zijn dat we nog bepaalde natuurlijke hindernissen moeten aanleggen.''