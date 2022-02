Gemeente sluit woning na schietpartij en drugsvondst in Breda

Video Twee gewonden bij schietpar­tij in Breda: ‘Het is hier altijd heel rustig’

BREDA - Bij een schietpartij in Breda zijn dinsdagavond twee personen (beide 46) gewond geraakt. Dat meldt de politie. De ernst van hun verwondingen is niet bekend. De slachtoffers zijn naar het Amphia ziekenhuis gebracht, waar volgens de politie een verdachte auto is aangetroffen. De bewoners van de Abeelstraat zijn geschrokken. ,,Ik hoorde dacht ik wel acht schoten.”

