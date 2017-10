Gemeente: geen plek voor basisschool Iduna aan Galderseweg 3

Eis: 160 uur werkstraf voor wegduwen politieauto in Breda: 'Ik had wel dood kunnen zijn'

14:38 BREDA - Met een dronken kop rijdt hij zonder verlichting door Breda. Twee agenten zien hem en zetten niet veel later de achtervolging in. Nadat de jongeman is klemgereden, geeft hij gas, waardoor de politieauto verschuift. Daarna vlucht hij. Tegen de 22-jarige S.O. uit Breda is vanwege een poging zware mishandeling 160 uur taakstraf geëist.