Gemeente Breda wil tekort van 4 miljoen bij Atea wegwerken

De Atea-groep (voorheen Bredase Sociale Werkvoorziening, BSW) is in 2012 opgericht uit een paar maatschappelijke organisaties. Het vorige college heeft de Atea-groep teruggebracht tot een leerwerkbedrijf met als kerntaak sociale werkvoorziening. Atea levert beschut werk voor mensen die afstand hebben tot de arbeidsmarkt, bij Atea zelf aan de Riethil of gedetacheerd bij bedrijven.

Positie veranderd

De positie van Atea is met de tijd veranderd, schrijft de wethouder. De werkzaamheden voor mensen in de bijstand zijn in 2017 geïntegreerd in het sociaal domein van de gemeente. En sinds de invoering van de Participatiewet in 2015 is de instroom van nieuwe wsw-geïndiceerden (mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking) gestopt. Dat schept volgens de wethouder de mogelijkheid iets te doen aan een structureel tekort van vier miljoen euro. Ook door verdere integratie van Atea in het sociaal domein.

Coalitieakkoord

Het wegwerken van het tekort is meegenomen in het bestuursakkoord 2018-2022, getekend door de nieuwe coalitie van VVD, D66 en PvdA. De wethouder meldt tevens dat algemeen directeur Remko van der Sanden van Atea begin juli zijn functie neerlegt om ruimte te geven aan 'nieuwe ontwikkelingen'. Petra de Kam, directeur sociaal-economisch domein van de gemeente, volgt hem op als interim-directeur. De wethouder wil in het najaar een toekomststrategie presenteren voor Atea: ,,Waarin rekening wordt gehouden met de belangen van alle medewerkers.''

Meldpunt

In juli 2016 ontstond er nog de nodige ophef rond de Atea-groep. De SP richtte toen het meldpunt Atea-Alarm op voor klachten. De partij kreeg onder meer signalen van intimidatie van werknemers en onregelmatigheden op de werkvloer en kwam met aanbevelingen. Directeur Van der Sanden sprak toen van individuele excessen, maar verwierp dat er structureel iets mis was bij Atea.