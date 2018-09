Gemeente Breda over ongeval in Valkenberg: 'Hou rekening met elkaar'

maatschappelijk Cato (10): "Er is veel te veel plastic soep, vind ik en daar wil ik iets aan doen"

9:41 ,,Ik wil iets doen tegen de plastic soep. Er is veel te veel plastic, vind ik en daar wil ik iets aan doen." Vader Marnix (mengt zich even in het gesprek): ,,We waren samen aan het skaten. Op enig moment waren we tussendoor wat aan het kletsen en ik vroeg haar hoe het ging en ze vertelde me: met mij gaat het goed maar met de aarde niet. En dat komt door de plastic soep. We hebben het samen opgepakt om daar iets mee te gaan doen."