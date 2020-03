BREDA - De gemeente Breda heeft een extra noodvoorziening ingericht voor dak- en thuislozen in de gemeentelijke gymzaal aan de Jan Nieuwenhuyzenstraat 9 in de wijk Boeimeer. Dit om de bestaande nachtopvang De Doorstroomvoorziening aan de Slingerweg (het voormalige IJ) te ontlasten.

De bedden in die voorziening (40 opvangplekken) moeten in verband met de coronacrisis anderhalve meter uit mekaar staan, dat kost ruimte. Daarom is nu tijdelijk uitgeweken naar de gymzaal. ,,Om ervoor te zorgen dat zij kunnen rekenen op een veilige nachtopvang, die voldoet aan de richtlijnen van het RIVM”, meldt de gemeente.

Zondag geopend

De noodopvanglocatie is afgelopen zondag in gebruik genomen. De eerste twee nachten is door acht personen gebruik gemaakt van de opvang. Er is ruimte voor maximaal twintig personen.

,,Samen met de GGD wordt de gezondheid van alle bezoekers aan beide locaties goed in de gaten gehouden. Zo wordt bij binnenkomst de temperatuur van iedere bezoeker opgemeten. Wanneer iemand symptomen van het coronavirus vertoont, wordt deze op een andere locatie in quarantaine geplaatst.”

Overdag gesloten

De opvanglocatie is vanaf 21.00 uur tot begin van de ochtend geopend voor overnachting en het gebruik van douche en toilet. Overdag is de locatie gesloten. Tijdens de openingstijden zijn er altijd twee begeleiders/toezichthouders aanwezig. ,,Daarnaast wordt er vanuit de gemeente een vast contactpersoon aangesteld voor omwonenden.” Deze contactpersoon is te bereiken via het reguliere telefoonnummer van de gemeente (14 076).

Vragen over de noodopvang

,,Als u vragen heeft over de opvang, of u ervaart bijvoorbeeld overlast, kunt u tijdens kantoortijden via dit nummer contact opnemen. De noodopvang blijft naar verwachting in ieder geval tot 1 juni geopend. Daarna wordt opnieuw bekeken of de noodopvang open moet blijven.”