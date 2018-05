BREDA - De gemeente Breda gaat met de politie in beraad over de handhaving op hardrijders in Breda. Een woordvoerder van de gemeente zegt dat naar aanleiding van een melding van 'racegedrag' op de Markendaalseweg, verbindingsas pal aan het stadscentrum.

In overleg met de politie wordt gekeken op welke stadsroutes de snelheisdcontroles worden opgevoerd. Voor bewoner Jos Hoogesteger (72) staat vast dat de pas opnieuw geasfalteerde Markendaalseweg op het lijstje moet. De bewoners in wooncomplex de Marquant kijken uit op de stadsroute. Hoogesteger: ,,We maken ons echt zorgen, het lijkt wel een racebaan. Zeker in de luwe uren als er minder verkeer op zit. Ze rijden hier soms wel tachtig of harder, ook motoren en quads. En inhalen, dat gebeurt ook.'' Hoogesteger wil handtekeningen verzamelen om gemeente en politie te dwingen tot actie. ,,Met respect, we zien hier best veel boa's lopen en politie voorbijrijden. Maar er is gewoon geen handhaving.''

Racegedrag

De bewoner spreekt in brieven aan de gemeente over 'racegedrag': ,,Dat geldt ook voor de Vlaszak, de Irenestraat en de Boeimeersingel.'' Voorzitter Piet Maanders van wijkraad Stadshart/Valkenberg overweegt bij de actie van Hoogesteger aan te sluiten. ,,Ze gaan hier met tachtig, negentig overheen. En er is gedoe met motoren.'' De Markendaalseweg is een 30-km zone, bij de kruising met de Karnemelkstraat staat dat groot in het asfalt groot aangegeven. Kan beter, zegt Maanders: ,,Maak de zone op meer plekken duidelijk of zet een smiley weg.'' Hoogesteger: ,,Maak het ze maar moeilijk, met drempels of bloembakken.''

