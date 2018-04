Gemeente Breda: geen rooie cent schadevergoeding voor seksclub

BREDA - De gemeente Breda is niet van zins ook maar een cent schadevergoeding te betalen aan Club Reeperbahn, het bordeel aan de Belcrumweg in Breda dat lang op last van de burgemeester gesloten was.

Dat blijkt uit de schriftelijke reactie van de gemeente op de claim van ruim drie ton die de eigenaresse van de seksclub bij de rechtbank heeft neergelegd. In een centimeters dik weerwoord stelt de advocaat van de gemeente dat die zich niet geroepen voelt de schade te betalen omdat de seksclub anderhalf jaar lang op slot bleef en de eigenaresse daardoor omzet miste. Bovendien worden vraagtekens gezet bij de hoogte van de schadeclaim.

De opstelling van de gemeente is verrassend omdat die eerder nog bereid was een vergoeding van 9.000 euro te betalen. Waarom dat bedrag nu naar nul is gereduceerd is niet duidelijk. De gemeente wil niet reageren zolang de kwestie onder de rechter is.

Onderhandelingen

De advocaat van Club Reeperbahn, mr. Corné Spitters, ziet het allemaal als onderdeel van de onderhandelingen. Hij zegt niet van plan te zijn zich bij de weigering van de gemeente neer te leggen. ,,Wij gaan gewoon door. Zo gemakkelijk komt de gemeente hier niet onderuit.''

De eigenaresse beweert dat de club door toedoen van de gemeente ten onrechte anderhalf jaar gesloten bleef. Daardoor miste de club inkomsten. Beide partijen onderhandelden lang over een schadevergoeding, de gemeente bood 9.000 euro, maar dat vond de eigenaresse een lachertje. Ze stapte naar de rechter om een veel hoger bedrag in de wacht te slepen.

De gemeente Breda liet het bordeel eind 2013 voor een maand sluiten omdat bij politiecontroles twee in de club werkende dames de vereiste werkvergunning niet bij zich hadden. Een dag later lieten ze die alsnog bij de politie zien, maar daar had de gemeente geen boodschap aan. Korte tijd later werd de vergunning helemaal ingetrokken.