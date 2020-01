Gemeente Breda gaat in hoger beroep in zaak nieuwbouw Turkse moskee

Zweet op voorhoofd verraadt Belg met dik vier kilo speed en duizenden euro's cash in auto: aangehou­den bij Breda

15:26 BREDA - Langs de A16 bij Breda is woensdagavond een Belg aangehouden. Hij had meer dan vier kilo speed in zijn bestelbus. In het voertuig lag ook 6300 euro cash verstopt: in een subwoofer achterin. De 22-jarige verdachte wordt verdacht van witwassen.