‘Gemeente Baarle-Nassau blijft zoeken naar maatwerkoplossing corona-aanpak’

BAARLE-NASSAU - De gemeente Baarle-Nassau vraagt bij de hogere Belgische en Nederlandse overheden al langere tijd naar een oplossing voor de verwarring rond de verschillen in corona-aanpak in het enclavedorp.

Zo reageert loco-burgemeester Hans van Tilborg op de petitie, die verontruste ondernemers uit het grensdorp gestart zijn. Ze vragen om een uitzonderingspositie voor Baarle-Hertog in de Belgische corona-aanpak, zodat in beide Baarles dezelfde (Nederlandse) regels gelden.

Niet snel te regelen

,,De oproep in de petitie is door verschil in wet- en regelgeving en de politieke en bestuurlijke gevoeligheden niet snel te regelen. Maar we blijven ons inspannen om in overleg met hogere overheden te zoeken naar een maatwerkoplossing voor het centrum van Baarle.”

Beboeting

In de petitie wordt ook verwezen naar ‘een ridicule Belgische aanpak van handhaving door beboeting’. ,,De gemeente Baarle-Hertog geeft aan dit het verhaal, dat op Facebook de ronde gaat, niet klopt. De Belgische politie heeft wel toezicht gehouden, maar afgelopen weekeinde is er geen enkele boete uitgeschreven aangaande het verplicht dragen van mondmaskers. Wel is door de politie mensen duidelijk verzocht zich aan de regels te houden.”

Mondkapjes

Wat het wel of niet dragen van mondkapjes in Baarle-Nassau betreft, houdt de gemeente zich vast aan het al eerder gegeven advies aan Nederlandse winkels om in hun deurbeleid op te nemen: ‘Winkel in? Mondkapje op’.

De petitie ‘Baarle - Het kan ook anders!’ was dinsdag aan het einde van de middag door een kleine duizend mensen ondertekend.