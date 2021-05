Gemeente Altena zamelt ongebruikte medicijnen in om anderen ermee te helpen

Ongeveer de helft van de Nederlanders levert medicijnen die na een kuur overblijven, in bij de apotheek. Bij de rest blijven ze jaren in het medicijnkastje staan of verdwijnen ze in de vuilnisbak of het toilet. ,,Een deel van de mensen weet al dat geneesmiddelen ook bij de gemeentelijke milieustraat kan worden ingeleverd’’, zegt gemeentewoordvoerder Janneke Romijn. ,,Tot nu toe werden die medicijnen verwerkt als chemisch afval.’’