Gelukkig valt carnaval vroeg volgend jaar

COLUMNTwee weken geleden schreef ik hier dat het lijkt alsof het altijd zondagochtend 11.00 uur is in de stad. En dat dat best een prettig moment is om even vast te houden. De afgelopen dagen is er echter iets aan het veranderen. Het zondagmorgengevoel maakt plaats voor een meer ondefinieerbare tijd.

Het wordt drukker in de stad, maar mensen houden wel afstand. Het is een situatie die ik nergens meer mee kan vergelijken. Donderdagmiddag liep ik over de Grote Markt. Op een plek waar normaal terrassen staan, lag nu prominent een dode duif. Iets verderop stond één eenzaam kraampje van Jezus Redt met een bebaarde man die bijbels probeerde te slijten. De apocalyps was opeens angstig dichtbij.

Ik liep verder langs de Haven, waar Dok 19-eigenaar Roger Omers buiten aan het bellen was. Ik hoorde hem deksels bestellen voor maaltijdbakjes... Maar Roger had nu natuurlijk druk moeten zijn met het bestellen van liters bier voor zijn café.

Uit onderzoek blijkt dat slechts elf procent van de Bredanaars het jammer vindt dat de horeca dicht is. Nou, daar ben ik er één van. Ter compensatie heb ik de koelkast volgestouwd met bierpakketten van De Beyerd, Frontaal en Brack.

Quote We zijn in een soort tijdsvacuüm beland Paul Verlinden

Mijn oudste zoon belde deze week overdag een keer. Hij woont en werkt in Amsterdam en had weinig te doen. Ook hij moet dezer dagen thuis werken. “Weet je wat het ergste is pa”, zei hij. “Aan het einde van de middag klap ik mijn laptop dicht en dan verandert er niks.” We zijn in een soort tijdsvacuüm beland.

Ik probeer het einde van de werkdag nu zelf maar te markeren door een Klassiek, Witte Anker of ander Bredaas brouwsel open te trekken. Dat had ik donderdag ook net gedaan toen een vriend een hogedrukreiniger kwam afgeven. (Wat moet je in het paasweekend anders doen dan groene aanslag van de tuintegels spuiten?)

Ik vertelde hem dat ik het café toch wel begon te missen en hij wees me op een filmpje dat Björn van der Doelen voor Omroep Brabant had opgenomen. De muzikant/oud-voetballer zei in sappig dialect dat we niet zo moeten mauwen en noemde op wat er allemaal wél kan.