Geluk in onzekere tijden: zo kom je de lockdown door als er niets is om naar uit te kijken

,,Ik onderscheid kort geluk en duurzaam geluk”, zegt Selbach. ,,Kort geluk is bijvoorbeeld een chocolaatje eten maar duurzaam geluk geeft voldoening die je voelt in je lichaam, die wat langer blijft. Volgens geluksprofessoren is duurzaam geluk de levensvoldoening die je ervaart in je leven als geheel voor een langere periode.” Iedereen kan duurzaam geluk in hun leven vergroten, stelt Selbach.