Geluid puinverwerking frustreert: 'Als de wind zo staat, is het net alsof ze in mijn achtertuin staan'

BREDA - Het geluid van puin dat in gruis wordt veranderd. Afkomstig van puinverwerkingsbedrijven op de Eikdonk in Breda. Omwonende Ed Graman is het beu.

Hij vroeg de gemeente om handhavend op te treden. De puinverwerkingsbedrijven op 650 meter van zijn huis zouden voor flinke overlast zorgen. Detail: als de wind uit het oosten komt. Maar de gemeente wees dat verzoek af.

Ed Graman stapte gisteren op zijn beurt naar de Adviescommissie Bezwaarschriften. ,,Weet u wat er gebeurt als een grote shovel puin in een stalen bak gooit, met een soort messen die het puin breken?" Hij beschrijft het als een 'gruisgeluid'. En dan, als de shovels achteruit rijden, een luid 'gepiep': ,,Als de wind zo staat, is het net alsof ze in mijn achtertuin staan."

Beginnen de werkzaamheden wanneer hij nog in bed ligt, dan: ,,Moet ik eerst de ramen dichtdoen", zegt Graman. Zijn die eenmaal gesloten? Dan hoort hij het alsnog. ,,Een monotoon geruis, het piepen van bakken die klappen."

Geen overtreding

Vorig jaar zijn er twee weken lang metingen gedaan op het bedrijventerrein op de Eikdonk. De conclusie: als de wind 'verkeerd' staat, is het geluidsniveau op de meetpunten misschien wel iets hoger. Maar: ,,Geen overtreding van de normering in de vergunning", stelt mr. Boudewijn Baan. De advocaat verdedigt Sando, een van de puin- en afvalverwerkende bedrijven op de Eikdonk die de herrie zou veroorzaken.

Ook dit jaar zou er, na een melding, nog een toezichthouder ter plaatse zijn gegaan. Dat vertelt een vertegenwoordiger van het college van B en W. Ook toen werd er geen overtreding gemeten. Graman kan zich niet in de conclusies vinden. In de weken dat het geluid gemeten werd, was er volgens hem maar één meting waar de wind zo stond dat hij overlast ervoer. Niet representatief voor zijn ervaring, dus. Daarbij: het geluid is tussen 7.00 uur en 19.00 geanalyseerd. Maar, zegt Graman: ,,Ik hoor ook weleens dat ze eerder beginnen."

Terecht?

Volgens zowel het college als rechtsman Baan van het puinverwerkingsbedrijf ligt er juist wel een degelijk onderzoeksrapport. En daarom zou er geen reden tot handhaving zijn. Vraag is nu of dit besluit 'deugdelijk' tot stand is gekomen. De commissie bekijkt de zaak en brengt een advies uit.