Gelijke voetbalkansen voor elk kind: code Oranje geeft training op professioneel niveau

De verdediger wil niet dat de aanvaller terreinwinst boekt. Wat moet hij doen?'' Ischa Immers zet een groep van zestien tieners aan het denken op het hoofdveld van Baronie.

Immers, die zelf een achtergrond heeft in de jeugdopleidingen van AZ, Sparta en NAC, miste iets in het Nederlandse voetballandschap. ,,Het grootste deel van de Nederlandse kinderen speelt niet in een selectieteam en krijgt daardoor vaak geen goede training of begeleiding.''

Extra training

Volledig scherm Jip de Beer, 13 jaar, speelt bij JEKA: "De extra training is fijn en ik vind het fijn de geleerde dingen toe te passen." © Tim Van Boxtel Hij zag een professionele voetbalorganisatie voor zich, maar dan voor ieder kind vanaf 5 jaar en niet alleen voor de grootste talenten. Zo lopen er jongens en meisjes rond die in een negende jeugdteam voetballen, maar ook junioren die al bij een betaald voetbalclub spelen en extra training willen. ,,Iedereen is welkom, met welk doel dan ook.''

De trainers van Code Oranje hebben de benodigde diploma's en ervaring bij de KNVB of een profclub. Daarnaast hebben ze een pedagogische achtergrond. De jonge spelers krijgen ook begeleiding op mentaal vlak, qua voeding, fysiotherapie en school.

,,We werken komend seizoen samen met verschillende scholen in Breda. Deelnemers kunnen gratis meerdere avonden per week bijles krijgen in een studielokaal van Code Oranje bij Baronie. Als ze niet goed genoeg hun best doen op school, spreken we hen daarop aan.‘’

Quote De prestatie­druk waar ze meteen mee te maken krijgen en de kans om niet goed genoeg te zijn en af te vallen, zorgt vaak voor psychisch leed bij die kinderen

Immers heeft met eigen ogen gezien wat gescout worden door een betaald voetbalclub inhoudt. ,,De prestatiedruk waar ze meteen mee te maken krijgen en de kans om niet goed genoeg te zijn en af te vallen, zorgt vaak voor psychisch leed bij die kinderen. We moeten zorgen dat we ieder kind in een veilige en het liefst hun eigen leeromgeving goed opleiden en gelijke kansen geven. Op latere leeftijd kunnen de betaald voetbalopleidingen de grootste talenten er alsnog uit pikken.''

Volledig scherm Nadia Verschoor, 16 jaar, speelt bij Baronie: "Ik wil het beste uit mezelf halen en hier kan ik echt beter worden." © Tim Van Boxtel De kinderen trainen bij Code Oranje één of twee keer per week in groepen, ingedeeld op niveau en leeftijd. Daarnaast krijgen ze een wekelijkse performance training, waarin atletische vaardigheden die van belang zijn voor een voetballer worden ontwikkeld.

Werkwijze

Alles vindt plaats op de velden van Baronie. ,,We willen het amateurvoetbal in de regio Breda naar een hoger niveau tillen. De komst van het talentencentrum sluit mooi aan bij ons doel.. Alle spelers blijven bij hun eigen club spelen en trainen, dat moedigen wij aan. Daarnaast zijn trainers van alle verenigingen welkom om vrijblijvend eens mee te komen kijken en te leren van onze werkwijze. Vaak zijn dat in de lagere elftallen goedwillende ouders.''