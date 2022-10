Geliefd pastoor en godsdienstleraar Ben Kortmann (93) overleden

BREDA - Veertien jaar lang was hij pastoor van de H. Laurentiuskerk in Breda. Veel Bredanaars zijn door Ben Kortmann getrouwd. Een prominente priester is op 93-jarige leeftijd overleden. Vrijdag is zijn uitvaart.

Pastoor Kortmann heeft in de katholieke wereld van Brabant en Zeeland een bijzondere indruk achtergelaten. Hij was wars van conventies en bleef ook na zijn emeritaat in 1994 een publiek figuur.

Ben Kortmann werd op 22 mei 1929 geboren te Boskoop. Op 4 juni 1955 werd hij tot priester gewijd. Hij was kapelaan in Zierikzee en later in verschillende parochies in Breda. Ook was hij godsdienstleraar en debatleider op het Onze Lieve Vrouwelyceum in Breda.

In 1979 kreeg Kortmann de pastorale zorg voor het H. Huisgezin van Nazareth te Oosterhout. In 1981 werd hij pastoor van de H. Laurentiusparochie te Breda tot hij in 1994 met emeritaat ging. Maar hij bleef niet stil: nog in 2017 maakte hij een vuist tegen de verpaupering van de Heilig Hartkerk.

Quote Nooit deden wij tevergeefs een beroep op hem Bisdom Breda

Het bisdom Breda is Kortmann veel dank verschuldigd, ook na zijn emeritaat, schrijft het in een in memoriam. ,,Nooit deden wij tevergeefs een beroep op hem om te helpen op plaatsen en in situaties die om een ‘tijdelijke overbrugging’ vroegen. Op deze wijze hebben we van zijn kwaliteiten gebruik mogen maken in Oud-Gastel en omgeving, in het dekenaat Bergen op Zoom als deken en als parochieadministrator en teamleider ten behoeve van meerdere parochies in Bergen op Zoom en de regio Rucphen.”

Moederheil

Kortmann was tot op hoge leeftijd actief. Zo was hij nog in 2019 te gast bij de presentatie van een boek over Moederheil, het Bredase doorgangshuis voor ongehuwde moeders en hun kinderen. Kortmann kwam regelmatig in Moederheil. ,,In ons kringetje was bekend wie naar Moederheil moest. Degene met de beste relaties met het betreffende gezin ging er dan langs. Je had toen amper maatschappelijk werk, dat moesten de pastoor en kapelaan maar oplossen.”

Quote Destijds was ons gevoel dat Moederheil het goed deed. Nu ligt dat anders Pastoor Ben Kortmann in 2019

Hij vond het terecht dat er onderzoek kwam naar de binnenlandse afstandspraktijken en adopties tussen 1956 en 1984. Hij hoopte wel dat Moederheil niet te eenzijdig zou worden belicht. ,,Destijds was ons gevoel dat Moederheil het goed deed. Nu ligt dat anders.”

De uitvaartdienst is vrijdag 21 oktober 2022 om 13.00 uur in de H. Laurentiuskerk aan de Ginnekenweg 333. Aansluitend wordt hij begraven op begraafplaats Vogelenzang te Breda.

Volledig scherm Ben Kortmann stak zijn mening niet onder stoelen of banken. Zoals hier in 2017,. waar hij wijst richting achterste deel van heilig hartkerk dat wat hem betreft gesloopt mag worden. © ron magielse / pix4profs