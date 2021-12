Geldmaat zoekt naar nieuwe locatie pinautomaat Teteringen

Cees (83) is 65 jaar lid van de Moerdijkse Vogel Vrienden: ‘Ik had al vogels toen ik twaalf was’

MOERDIJK/TERHEIJDEN - Het is dat hij geen vleugels heeft, anders zat hij in de lucht. Dat zegt de 83-jarige vogelliefhebber Cees Lansen, geboren Moerdijker en sinds 2006 vanwege de liefde wonend in Terheijden.

10:12