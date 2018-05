Geld voor wonen en cultuur; en geen hondenbelasting meer in Breda

Eerste Jongeren­raad van de politie buigt zich in Breda over contrater­ro­ris­me

19:20 BREDA - De politie in Nederland beschikt sinds vorige maand over een speciale Jongerenraad. Jeugd met wie de politie in discussie gaat over tal van actuele onderwerpen. Donderdag was de raad te gast in het Bredase politiebureau aan de Mijkenbroek.