Geld voor topsporthal en Nieuwe Mark, maar ook aandacht voor Roosberg, CPO en hoge gebouwen

BREDA - Breda kan volgend jaar flink gaan investeren in grote projecten. Maar er is ook aandacht voor CPO-bouwen, leningen voor energietransitie, de verkeerssituatie bij de Roosberg in Bavel, afvalbakken en hele hoge gebouwen.

Het doortrekken van de Nieuwe Mark (kosten 18,2 miljoen euro), de bouw van een topsporthal (24,9 miljoen) en de realisatie van een nieuwe daklozenopvang (4,2 miljoen). De drie grote investeringen die het college van B en W volgend jaar in Breda wil doen, kwamen donderdagavond zonder slag of sloot door de gemeenteraad.

Met name oppositiepartijen GroenLinks en SP waren in eerder vergaderingen kritisch over het vele geld dat naar de Nieuwe Mark en topsporthal gaat. Donderdag bij de definitieve behandeling van de begroting, herhaalde SP-fractievoorzitter Bas Maes dat het volgens hem ‘prestigeprojecten’ zijn die de gemeentelijke schulden onnodig laten oplopen.

Maar tot voorstellen om te schrappen in de grote investeringen kwam het niet. Het was dan ook al duidelijk dat een grote meerderheid van de raad - met de coalitiepartijen VVD, D66 en PvdA voorop - er een groot voorstander van is. “Een begroting bomvol ambities. Betaalbaar. En met ruimte voor een nog mooiere toekomst voor ons Breda”’, aldus VVD-leider Arnoud van Vliet.

Parkeertarieven

Joep Taks van 50PLUS (gedoogpartner van de coalitie) vatte de tevredenheid over de begroting bondig samen: “De stad gaat niet op slot en inwoners worden grotendeels ontzien”. Met dat laatste doelde hij op de beperkte stijging van lokale belastingen (plus 1,8 procent) en een verhoging van 10 cent per uur van de parkeertarieven. De hondenbelasting wordt zelfs afgeschaft in Breda met ingang van 2020.

Quote Een begroting bomvol ambities. Betaalbaar. En met ruimte voor een nog mooiere toekomst voor ons Breda Arnoud van Vliet, VVD

De begroting werd goedgekeurd door alle partijen, op de SP na. De SP stond sowieso vrijwel alleen, want alle moties die de partij indiende, werden door een grote meerderheid afgewezen. Andere oppositiepartijen haalden wel het nodige binnen.



GroenLinks slaagde er in drie ton extra los te peuteren voor de energietransitie. Het college had daar zelf al één miljoen euro voor ingeboekt. Dat geld wordt in eerste instantie ingezet in twee wijken (Fellenoord, Hoge Vucht) voor verduurzaming van woningen. De drie ton die daar nu bij komt, is bestemd om leningen te verstrekken aan woningeigenaren in andere wijken. Het gaat dan om mensen met een smalle beurs die willen verduurzamen en bij een bank geen lening kunnen krijgen.

CPO-bouwen

Op het gebied van woningen kreeg het CDA het voor elkaar om CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) nadrukkelijker onder de aandacht te brengen. In een unaniem aangenomen motie werd het college opgedragen een ‘maximale inspanning te leveren om betaalbare grond op de juiste plaats voor CPO beschikbaar te krijgen’. Zo krijgen starters en ouderen de kans in hun eigen omgeving te blijven wonen.’ Het college neemt dit mee in het CPO-beleid dat in de maak is en waarin uitgegaan wordt van in elk geval 270 CPO-woningen.

De Roosberg

Voorafgaande aan de raadsvergadering hadden de gebruikers van De Roosberg in Bavel (onder wie de manege, de tennis- en de voetbalclub) ansichtkaarten uitgedeeld waarmee aandacht werd gevraagd voor de veiligheid bij het sportpark. Het is daar erg druk met verkeer, terwijl er maar één smalle toegangsweg is.

Quote De stad gaat niet op slot en inwoners worden groten­deels ontzien Joep Taks, 50PLUS

Twee jaar geleden wezen dorpsraad en verenigingen daar al op in een sessie met gemeenteraad. Dat leidde tot een onderzoek van de gemeente, waar uitkwam dat een extra ontsluitingsweg de oplossing zou zijn. Voor die oplossing - die zo’n 5 ton kost - is tot op heden echter geen geld uitgetrokken door het college. Het CDA kwam met een motie om de verkeer- en parkeerproblematiek bij De Roosberg op te pakken en met ‘een haalbare oplossing te komen’ in 2020 of 2021. De motie kreeg brede steun (alleen GroenLinks stemde tegen.)

