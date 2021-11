Geld voor nieuwe locaties verenigingen Bavel en Ulvenhout: ‘Keihard doorwerken aan nieuwe mfa’

Er is veel te doen geweest over de multifunctionele accommodatie (mfa) in Bavel. Het dorp heeft behoefte aan een plek voor het verenigingsleven, carnaval en bruiloften. De discussie tussen de werkgroep mfa Bavel en de gemeente sleepte zich voort. Tijdens de behandeling van de Begroting 2022 in de gemeenteraad is er eindelijk meer duidelijkheid gekomen.