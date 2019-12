Geld voor kunstproject in Breda van Stedelijk Museum en Witte Rook

BREDA - Het Stedelijk Museum Breda en Air Witte Rook (Artist in Residence in Breda) hebben voor een gezamenlijk project een financiële bijdrage gekregen van de Proeftuin Internationalisering Brabantstad.

Die Proeftuin is bedoeld om te werken aan een stevige internationale positie van Brabant op het gebied van kunst en cultuur. Om dat voor elkaar te krijgen is onder meer besloten om zes Artist in Residence-projecten in de provincie te steunen. Dat van het Stedelijk Museum en Witte Rook hoort erbij. In totaal kan dat rekenen op 8000 euro.

Spaanse kunstenaar

Het Stedelijk Museum en Witte Rook willen een Spaanse kunstenaar naar Breda halen. Die gaat twee weken in de stad wonen en werken. Bedoeling is dat hij of zij kunst gaat maken die is geïnspireerd op de historische band die er is tussen Breda en Spanje.

Wie de kunstenaar wordt is nog niet bekend. Esther van Rosmalen van Witte Rook: ,,We hebben wel wat namen in gedachten. Nu we weten dat we de financiering rond krijgen, kunnen we spijkers met koppen gaan slaan en beslissen wie we uitnodigen.”