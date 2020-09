Geld voor festivals, groene daken in Breda en monument in Drimmelen

De projecten die in de prijzen vallen, zijn de Maker Faire in Breda. Dat is een festival voor ‘makers’. Ambachtslieden en wetenschappers kunnen hun experimenten en projecten laten zien van 11 tot en met 13 juni. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant steunt de Bredase versie van het festival met 7.500 euro. Komend weekeinde is de Maker Faire te zien in het Klokgebouw in Eindhoven.