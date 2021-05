Geld lenen van de gemeente om je huis duurzamer te maken

Konijntje dat op kinderboer­de­rij werd gestolen als cadeau voor jarige dochter gaat dood aan stress

4 mei BREDA – Een 45-jarige Bredanaar pikte in november vorig jaar bij kinderboerderij De Sik in de Haagse Beemden een konijn. Voor zijn jarige dochter. Toen de politie bij haar moeder was voor iets anders, zagen agenten het dier door de woning hupsen. Ze herkenden het van de aangifte.