Gekrakeel over nieuwe wethoudersploeg in Zundert

Inbreker die toesloeg bij sportclubs is psychopaat, zeggen deskundi­gen

24 mei TILBURG/BREDA/LOON OP ZAND/RIEL - In oktober en november werd ingebroken bij met name sportclubs. Voetbalclubs Viola uit Alphen en Uno Animo uit Loon op Zand, de tennisvereniging Riel, voetbalclub Zigo uit Tilburg, maar ook bij de Mill Hill School in Goirle en bij de scouting in Tilburg. De dader was een psychopaat, zo bleek donderdag in de rechtbank in Breda.