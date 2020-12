‘Gekkenhuis’ bij kerststallenroute Bavel: ‘Even naar buiten, even de lichtjes opzoeken’

interview Kruisrid­der van de horeca: ‘Mijn hogere doel? Gewoon weer Johan de Vos zijn’

24 december BREDA - Zijn naam staat wekelijks in de krant. Zijn gezicht is met regelmaat op televisie te zien. De exact twee meter lange kroegbaas Johan de Vos uit Breda was in 2020 hét boegbeeld van de door coronamaatregelen ernstig getroffen horeca.