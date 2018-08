,,Ik ben geen milieuactivist of zo'', zegt Van den Burg (52) bijna verontschuldigend. ,,Ook geen bomenfluisteraar of zo. Maar het is gewoon zonde als al dat hout de hakselaar of oven in gaat. Daar kun je iets moois mee doen.'' Hij werd indertijd getriggerd door de kap van honderden bomen aan de Oosterhoutseweg voor verbreding van de route: ,,Soms is kap nodig. Of bomen zijn ziek, voor een herinrichting, vervangen van riool. Soms is behoud onmogelijk. Ik begrijp dat wel. Maar in dit geval dacht ik: daar moeten we wat mee.''

Ambtenaren kopten zijn idee in: van de stammen planken maken en meubels. Zo begon Van den Burg in de rol van meubelmaker ruim twee jaar geleden Bredase Bomen, op de creatieve bedrijfslocatie STEK aan de Veilingkade in Belcrum. De wijk waar hij zo bekend mee is, als oprichter van STEK, van Belcrum Beach en BRAAK, dat invullingen zoekt voor braakliggende terreinen. Van den Burg die zijn achtergrond heeft als architect van veelal luxe woningen. Zijn laatste opdracht was een uitstapje: de inrichting van café Lievense aan de Haven.

,,Ik ben best trots op m'n oeuvre, daar gaat het niet om. Maar als je ziet wat er nu allemaal bij architectuur komt kijken, aan papierwerk, vergunningen. Het is ingewikkeld geworden. Ik werk nu weer met mijn handen, met hout. Daar heb ik plezier in.'' Alles in overleg met de gemeente: ,,Ik schrijf de uren die ik maak.'' Inmiddels is hij verhuisd naar de overkant van STEK, naar een hal op het Backer en Ruebterrein, waar vroeger de machinefabriek in zat en tot 2013 papierhandel Van Puijfelik. De grond in deze hoek, tegen de noordelijke rondweg aan, is van de gemeente, de rest van het terrein en de hallen is eigendom van Amvest.

Volledig scherm Drogen van planken in de hal. © Palko Peeters

,,Fantastische plek, om niet in gebruik. Ik doe het beheer, zeg maar. Ik heb de hal wat gefatsoeneerd. Ruimte genoeg, zoals je ziet.'' Voorlopig voor twee jaar, tot de nieuwbouw. ,,Klopt, maar ik blik niet te ver vooruit. Daarna zien we wel, misschien zit er rek in.'' Op het terrein liggen pakweg 500 twee meter lange stammen opgeslagen, met in het rood gekalkte codes als BL (Bavelselaan, lindes), BK (Baronielaan, kastanjes) en BP (Burgemeester Sutoriusstraat, platanen). Dan laat hij een mobiele boomzaag invliegen, worden er planken gezaagd van 2 tot 6 centimeter dikte. Droogtijd minimaal twee jaar, dan schuren en lakken.

Geen commerciële toestand, benadrukt hij. ,,We zijn geen houthandel. Dan moet je Europees aanbesteden. We doen met de meubels iets terug voor de stad, in de openbare ruimte. Dat is de opzet. Particulieren kunnen aankloppen, maar dan moet het wel in de formule passen.'' Van de opbrengst uit verkoop worden de onkosten betaald: ,,Zagen, vervoer, noem maar op.'' Samenwerking is het sleutelwoord, met STEK, met BredaPhoto die in de hallen exposeert. Met bijvoorbeeld het Stedelijk Gymnasium aan de Nassausingel waar 80 jaar oude esdoorns moesten wijken: ,,Daar hebben we een picknicktafel en houten leuningen geplaatst. Gemaakt van de bomen die daar zijn gekapt.''

Voor de buurt was een houten flessenopener, kaasplank of wijnrek verkrijgbaar: ,,Kadootjes, als aandenken.'' Aan de Oude Vest zijn vier picknicktafels geplaatst van de gekapte lindes: ,,Zo is het begonnen, dat was de pilot.'' Aan de Oosterhoutseweg komen drie picknicktafels, wijk Driesprong staat op de rol. ,,Alles wat we maken wordt ingebrand, waar de boom vandaan komt, welke houtsoort en hoe oud hij is.'' Bredase Bomen is volgens hem best bijzonder: ,,In Amsterdam en Utrecht is het ook geprobeerd, maar daar is het toch vastgelopen. Hier gaan we goed.'' Zijn droom: ,,Een paviljoen bouwen, van Bredase bomen.''

Volledig scherm Opslag van de boomstammen. © Palko Peeters

Volledig scherm Een leuning gemaakt van een gekapte Bredase boom, aan de Nassausingel. © Tim van den Burg

Volledig scherm Picknicktafels aan de Oude Vest, gemaakt van de gekapte lindes daar. © Tim van den Burg