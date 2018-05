Gekanteld busje op A58 tussen Tilburg en Breda zorgt voor 10 kilometer file

Pablo Mari: ‘Een woord om alles samen te vatten: gracias’

7:02 Hij werd voor het eerst in zijn nog jonge leven vader. Hij werd voor het eerst aanvoerder. Bij een onbekende club in een onbekend land en op plekken waar hij nooit eerder van had gehoord. Het uitwisselingsjaar in Nederland heeft hem verrijkt, zegt de 24-jarige Pablo Marí. ,,Ik zal dit als een mooi jaar herinneren. Ik ben gegroeid, als voetballer en als mens.”