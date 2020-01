Gejuich bij neerhalen mobiele camera in Breda: ‘Tillen, kom op boys!’

Nieuwjaars­dui­ken in Terheijden en Lage Zwaluwe: ‘Schiet maar op met die foto want hierna nooit meer’

1 januari TERHEIJDEN/LAGE ZWALUWE - ,,Neem even een foto van ons bij het bord, want dit is echt de eerste én laatste keer dat we dit doen", zegt Diana Silva tegen haar vrienden. Ze liet zich overhalen door Mariëtte Bodewers bij wie ze dit jaar Oud & Nieuw vierde, maar lijkt nu puntje bij paaltje komt geen idee meer te hebben wáárom ze ooit 'ja' zei.