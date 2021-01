Gehoornde Capitool-bestormer staat op Bredaas biertje: ‘Bizar wat nepnieuws kan veroorzaken’

Fransman die bij achtervol­ging ‘politieau­to ramde’, blijft in de cel: ‘Hij wilde iets uit het raam gooien’

9:01 De Fransman (41) die augustus vorig jaar bij een achtervolging op de A16 bij Breda in botsing kwam met een politieauto, moet in de gevangenis blijven. Dat heeft de rechtbank in Breda besloten. De agenten die bij het ongeluk betrokken waren, verklaarden dat de man uit Lille op hen inreed.