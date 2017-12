Geheimzinnige 'getuige X' in rechtszaak vader Danny

Het mooist verlichte huis van Nederland staat in Breda

10:05 BREDA - ,,Het lukt me nog niet om de kerstboom aan het netwerk te koppelen." Ronald Nijhuis slaagt er in om te midden van alle kerstdecoratie-activiteiten, op een origineel probleem te stuiten. ,,De software vindt de boom niet.", legt hij min of meer uit. Sinds de familie Nijhuis in 2014 de SBS6-prijs voor mooist versierde huis van Nederland in ontvangst nam, is de dagelijkse muzikale lichtshow aan de Oranjeboomstraat 314 een jaarlijkse traditie geworden.