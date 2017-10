Geharrewar rond scholenenquête Zundert

ZUNDERT Team Sygma BV, het bureau dat voor de gemeente Zundert een enquête maakte over de toekomst van de basisscholen in Zundert en Klein-Zundert, heeft zich terug getrokken. Dat meldde onderwijswethouder Jan Aarts dinsdagavond tijdens de Rondevergadering.

Met die enquête moest duidelijk worden of bewoners en betrokkenen in Zundert en Klein-Zundert in de toekomst drie basisscholen willen houden, er misschien liever twee hebben, of dat ze wellicht het beste alledrie kunnen worden vervangen door één nieuw Integraal Kind Centrum (IKC).

In juli oordeelde de politiek dat de vragen die Team Sygma had bedacht niet objectief genoeg waren. In de ogen van veel politici werd te veel aangestuurd op de komst van een IKC. Gevraagd werd om een nieuwe enquête. Die zou na de zomer ter beoordeling aan de raad worden voorgelegd.

Nu blijkt dat Team Sygma BV de opdracht heeft terug gegeven. Waarom? Dat is onduidelijk. De wethouder wees erop dat de motivatie van het bureau in een vertrouwelijke brief aan de raadsleden bekend is gemaakt. ,,Daar hou ik het op", zei hij.