Geertruidenberg is regionale topper met kinderen die jeugdzorg krijgen

Dit blijkt uit vrijdag gepubliceerde jeugdzorgcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de eerste zes maanden van 2021. Na Geertruidenberg volgen Bergen op Zoom (11,2 procent) en Rucphen met 10,6 procent. Zundert scoort met 6,7 procent het laagste aantal jongeren met jeugdzorg in de regio.

Landelijk zaten in de eerste helft van dit jaar 380.000 jongeren in de jeugdzorg. Dat is meer dan 1 op de 12 jongeren. Het gaat daarbij om de optelsom van jeugdhulp in de thuissituatie tot zware zorg in een instelling. Verreweg de meeste jongeren (bijna 89 procent) kregen alleen jeugdhulp. De percentages tussen gemeenten lopen sterk uiteen. Volgens het CBS geven de cijfers een vollediger beeld omdat een groter aantal jeugdzorgaanbieders voor het eerst gegevens aanleverde.

Jeugdzorgwethouder Mike Hofkens van Geertruidenberg was vrijdag niet in de gelegenheid om reactie te geven op de hoge score in zijn gemeente. Hij bespreekt de cijfers maandag in het wekelijks zorgoverleg.

Zorgelijk

Wel is al langer bekend dat de situatie in Geertruidenberg zorgelijk is en dat de gemeente relatief veel overlastmeldingen krijgt. Om meer grip te krijgen op de problemen rond kinderen en jongeren werd vorig jaar het sociale wijkteam toegevoegd aan het consultatiebureau van Jeugd en Gezin. Er kwam ook een wijk-GGD’er om via huisbezoeken zicht te krijgen op wat er achter de voordeur speelt.

Sinds de zorgdecentralisaties in 2015 worstelen gemeenten met de oplopende kosten voor jeugdzorg. Het kabinet kwam onlangs met vele miljoenen aan financiële compensatie over de brug. De decentralisatie ging hand in hand met een sterke groei van het aantal aanbieders van jeugdzorg.