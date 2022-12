Geert van den Dungen 50 jaar dirigent, maar eigenlijk langer: ‘Als vierjarige kleuter liep ik al met bamboestokje te zwaaien’

De salamander is gespot bij de speurtocht in de Grote Kerk

BREDA - ‘Waar zie je dit aapje op de muur?’ en ‘Waar vind je deze ridder zonder benen?’ In de Kerk is veel meer te zien dan je denkt, wanneer je er goed naar gaat zoeken. Dit weekend geen brood en wijn, maar koekjes, spekkies en chocomel in de Grote Kerk van Breda.

18 december