Geeren-Zuid: wederopstanding van een Bredase probleemwijk

Twee oud-leden van Bredase afdeling Kings Syndicate blijven in de cel vanwege verdenking afpersing

16:15 BREDA - Oud-lid Ad H. (47) van motorclub Kings Syndicate blijft voorlopig in de cel zitten op verdenking van bedreiging van twee Dordtse makelaars. Dat heeft de rechtbank in Dordrecht vandaag besloten. Het tweetal was lid van de inmiddels opgeheven Bredase afdeling van de motorclub. Ook een 35-jarige medeverdachte wordt niet vrijgelaten in afwachting van het proces dat op 3 april zal plaatsvinden.