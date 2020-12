Geen zin om langer te wachten, Lange Stallen in Breda wacht complete makeover: 90 woningen d'r bij

Boa's gaan geen extra boetes uitdelen: ‘Als de boa’s met nul euro thuis komen, dan ga ik in polonaise de stad door’

30 november BREDA - Boa’s in Breda worden niet opgezadeld met een boetequotum. Wethouder Greetje Bos (Handhaving, VVD) benadrukt dat het uitschrijven van bonnen ‘een middel is, geen doel op zich’. De gemeente mag de opbrengst van boetes voortaan zelf houden. Dat leidt tot kritische vragen in de raad: ‘Gaan we nu ook meer boetes uitdelen?’