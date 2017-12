Geen warm water en verwarming in delen van Breda

Salaris be­stuurs­voor­zit­ter Amphia mag niet hoger zijn dan balkenendenorm

13:05 BREDA - Het salaris van bestuursvoorzitter Olof Suttorp van het Amphia Ziekenhuis in Breda mag vanaf 1 januari 2017 niet hoger zijn dan de zogenoemde balkenendenorm. Dit heeft de rechtbank in Breda vrijdag bepaald in de beroepsprocedure die de raad van toezicht van het ziekenhuis aanspande tegen de minister van Volksgezondheid.