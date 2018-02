Geen Vuelta ten koste van fietspaden

Volledig scherm . © La Vuelta

Dat zegt de Partij Voor de Vrijheid die vindt dat eerst het bedrijfsleven over de brug moet komen.

'Losbandig'

Met het plan in 2020 een of meer etappes van de populaire wielerronde in het Brabantse te laten rijden, is op zich niks mis. ,,Maar niet als het een geldverslindend prestigeobject wordt waarbij losbandig met potjes wordt opgesprongen die eigenlijk bedoeld zijn voor fietspaden en monumenten", fulmineert de Brabantse PVV-kopman Alexander van Hattem.

14 miljoen

Het is nog niet zeker dat de Vuelta - die in 2009 al eens in Assen startte - over twee jaar naar Brabant komt. De provincie wil nu een miljoen besteden om de organisatie definitief over de streep te halen. Dat geld was eigenlijk voor andere projecten bedoeld.

Kenners schatten de uiteindelijke organisatiekosten om de renners door bijvoorbeeld Den Bosch en Breda te laten koersen op een slordige 14 miljoen euro. Steden die ook zullen moeten lappen om de profronde in huis te halen.

Verlies

Van Hattem verwijst naar de financiële kosten van de Giro d'Italia die in 2016 Gelderland aandeed. De organisatie leed een verlies van vier ton, met name omdat volgens onderzoekers het bedrijfsleven te laat werd ingeschakeld.

Daar staat tegenover dat bijna een half miljoen dagbezoekers - ook uit het buitenland - er lol aan beleefden, terwijl de tv-uitzendingen vanuit Gelderland zo'n 72 miljoen Europese kijkers bereikten.