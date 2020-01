Geen vrijwilligers? Vergeet de buurtbus in West-Brabant dan maar

Het is stil op het Stationsplein in Roosendaal. Het is mistig, het is oudejaarsdag en in de Arriva-buurtbus van lijn 211 die Nispen verbindt met Oudenbosch zit één passagier. ,,Ja, het is rustig’’, zegt bestuurder Jacques Maes (67) uit Hoeven. Hij heeft dan ook even de tijd om bij te praten over de kritiek van FNV Streekvervoer op zijn werk. De bond vindt dat er niet langer vrijwilligers worden ingezet om de buurtbussen in West-Brabant te besturen. Ze zijn te oud, niet goed opgeleid en houden zich niet aan de regels, liet de FNV eerder deze week weten.