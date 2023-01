Geen vogelgriep in Park Valkenberg, maar de kippen moesten sowieso weg: hoe zit dat?

Markdal in Breda veranderd in binnenzee: ‘Voor natuur alleen maar goed’

BREDA - Het Markdal in Breda is met de overvloedige regenval veranderd in een binnenzee. De wandel- en fietsroutes zijn tussen de Duivelsbruglaan in het Ginneken, de Bieberg en Reeptiend onbereikbaar geworden. Alleen de hoger gelegen paden zijn nog toegankelijk.

15 januari