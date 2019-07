WK-finale kijken op groot scherm in Breda: ‘Trots, maar het baalgevoel overheerst’

7 juli BREDA - Ze slaan hun handen voor het gezicht. Terwijl iedereen wegloopt van het overvolle terras aan de Bredase Haven blijven Sharona Vermunt (22) en Isabeau van Vugt (21) even zitten. ,,We wisten dat Amerika sterk was, maar ik had heel veel vertrouwen in de Nederlandse vrouwen”, zegt Vermunt, die zelf bij DSE in Etten-Leur voetbalt en droomt ooit in Oranje te spelen.