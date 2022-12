Geen verder onderzoek naar anti-Zwarte Pietengraffiti in Breda, daders blijven onbekend

BREDA - Het is niet bekend wie verantwoordelijk is voor het aanbrengen van anti-Zwarte Pietgraffiti vorige maand in de Bredase wijk Tuinzigt. Het is daarom onwaarschijnlijk dat de schade op de daders verhaald kan worden.

Dat antwoordt het college van burgemeester en wethouders op vragen van de LPF-fractie. De LPF vroeg het college of de actie inmiddels is opgeëist door de ‘bekende organisaties’ als Kick Out Zwarte Piet (KOZP) of Breda Kan Het. Dat is volgens het college niet het geval.

De graffiti werd een week na de intocht van Sinterklaas aangebracht op stoeptegels aan het Nelson Mandelaplein en op de ruiten van de Jumbo-supermarkt. In Tuinzigt waren de Pieten nog ouderwets zwart dit jaar. Deze situatie werd door de gemeente dit jaar nog gedoogd. De subsidie voor de intocht is gewoon verstrekt.

Verwijderd

Volgens de gemeente is de graffiti inmiddels verwijderd. ‘Belastende en teksten en tekeningen op gemeentelijke eigendommen, die verloederend en ontsierend zijn en niet passen in een veilige leefomgeving (racistisch, aanstootgevend, bedreigend etc.) worden direct weggehaald’, schrijft het college.

Bij minder kwalijke teksten of tekeningen wordt volgens het college afgewogen wat de kosten en de baten zijn van het weer schoonmaken van de openbare ruimte.

Kleine pakkans

Het college schrijft verder dat het verhalen van de schade op de daders doorgaans mogelijk is als deze bekend zijn, maar dat is zelden het geval. Aangezien de pakkans klein is, en vaak geen aangifte wordt gedaan van vandalisme, loont het de tijd en de investeringen niet om verder onderzoek te doen.

Volgend jaar verwacht het gemeentebestuur dat er in Tuinzigt alleen nog wokepieten meelopen: de zogenaamde roetveegpieten. Anders krijgt de organisatie geen subsidie. De organisatie heeft echter aangekondigd het oude gebruik te handhaven en zegt daarvoor voldoende sponsoren te hebben.