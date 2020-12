Geen tunnel op Zuidelijke Rondweg, maar wel op de Noordelijke: ‘Dat verrast me’

Drie burgersessies, een inspraakronde, Van Woensel en medestanders liepen de afgelopen jaren de deur plat op het stadhuis. De rondweg met een 1,4 kilometer lange tunnelbak die de woonomgeving in het zuiden van de stad doorsnijdt en lang geleden nog ‘kankerweg’ heette, kreeg uiteindelijk een opknapbeurt.

Er is fluisterasfalt gelegd en op de koppen van de bak zijn er extra rijstroken bijgekomen om opstropping tegen te gaan. Alles voor een betere doorstroming. En de wanden van de bak krijgen akoestisch materiaal tegen geluidshinder.

Weghalen vrachtverkeer niet gelukt

Maar de grote wens voor het weghalen van het vrachtverkeer is niet gehonoreerd. Terwijl, zegt Van Woensel, de Zuidelijke Rondweg toch behoorlijk wat aan verkeer verwerkt. Het pendelen tussen de snelwegen wordt volgens hem onvoldoende ontmoedigd. De ingrepen bieden soelaas voor de komende vijf tot tien jaar: de prognose is dat de route van 38.000 naar 48.000 auto’s gaat in 2030.

Volledig scherm Verkeersdrukte op de Zuidelijke Rondweg in Breda © Pix4Profs/Casper van Aggelen

Van Woensel: ,,Maar dan zal het misschien toch weer gaan vastlopen. En wat dan? De ultieme oplossing was een tunnel. Dat voorstel hebben we ook aangedragen, daar is ook naar gekeken in het Antea-onderzoek. Een tunnel kan ook relatief eenvoudig gebeuren, door als het ware een deksel op de bak te leggen. De tunnelbak gaat al de grond in, dat scheelt. Dan ontstaat er bovenop een prachtige gelegenheid om in het groen te wonen, duurzaamheid troef.”

Quote Opeens hoorde je er niks meer van, ging het allemaal als een nachtkaars uit Lawrence van Woensel, Bewoner Zuidelijke Rondweg

Van Woensel vervolgt: ,,De tunnel verdient zichzelf terug. Met goede verbindingen tussen de wijken. Maar de kosten werden geraamd op zo'n 200 miljoen euro, waarbij ook gekeken is naar Maastricht. Opeens hoorde je er niks meer van, ging het allemaal als een nachtkaars uit. En dan lees ik dit, over de Noordelijke Rondweg, een investering van 630 miljoen euro. Dan verrast me dat wel.”

Waar halen ze het geld vandaan?

Een enorm bedrag trouwens, zegt hij. ,,Waar halen ze het geld vandaan. Ik zie het eerlijk gezegd ook niet snel gebeuren, zie het eerder diep onderin een lade verdwijnen. Aan de andere kant: ik ga niet zuur doen. De ambitie is mooi, zeker ook voor de bewoners aan de Noordelijke Rondweg. Ik gun iedereen die ingreep. En misschien biedt dit wel perspectief voor bewoners aan de Zuidelijke Rondweg. Ik wil hierover graag in gesprek met de gemeente, over een duurzame oplossing.”

‘Ik vind dit toch wel opvallend’ Raadslid Caspar Rutte (CDA) heeft altijd een warm pleidooi gehouden voor onderzoek naar een tunnel op de Zuidelijke Rondweg. ,,Ik zag daar ook wel de mogelijkheden voor. Maar partijen vonden dat toch te duur. Dan zie ik dit verhaal van de Noordelijke Rondweg voorbijkomen, vind ik dat toch wel opvallend. Het is goed dat er geïnvesteerd wordt in leefbaarheid, maar dat geldt ook voor de Zuidelijke Rondweg. Ik denk dat we dan wat deze route betreft daar ook nog een keer goed naar moeten kijken.”