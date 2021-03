Geen tuintjes wieden want hooikoorts, maar hoe zit het dan met die wietkwekerij?

Door de dri­ve-thru van het Rat Verlegh Stadion: ‘Praktisch en corona­proof’

17 maart BREDA - Bij het Rat Verlegh Stadion in Breda is een grote tent opgezet waar mensen, enkel vandaag, doorheen kunnen rijden om hun stem uit te brengen. Het meeste kunnen de kiezers vanuit de auto doen, maar om het vakje in te kleuren moeten ze toch echt even uitstappen.