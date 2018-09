Geen treinen tussen Tilburg en Breda door aanrijding met persoon

Klavers Jansen in Breda tóch een blijvertje

7:00 BREDA - Oorspronkelijk was het de bedoeling dat zo’n beetje alle gebouwen in het blok van Klavers Jansen in de Belcrum zouden worden gesloopt. De gedateerde loodsen en fabrieken zouden hooguit nog een paar jaar worden gebruikt door kunstenaars en culturele instellingen, om daarna plaats te maken voor nieuwbouw.