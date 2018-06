Geen treinen tussen Dordrecht en Breda

VIDEO Drijvend kunstwerk in Londen van 7.506 Oosterhout­se vaten: 'Het lijkt net gefoto­shopt'

18 juni OOSTERHOUT/LONDEN - ,,Kijk daar! Daar is Christo", roept Marijke Janus plots. In de verte loopt de Bulgaars-Amerikaanse kunstenaar. 83 jaar, kenmerkend grijs krulhaar. Omringd door een heel team bekijkt Christo zijn nieuwste kunstwerk, een drijvende mastaba van 7.506 vaten in het Londense Hyde Park. Maandag wordt ie onthuld.